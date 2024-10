Batteria dell’iPhone sempre scarica?

Dovete scrivere un messaggio o fare una telefonata e il telefono si spegne? Siete dunque schiavi del carica batterie?

A tal proposito, il quotidiano il Time ha pubblicato una serie di consigli proprio per ovviare a questo problema, una serie da norme per aumentare la vita della batteria dello smartphone:

- Spegnere le app che restano attive nel background, consumando batteria senza motivo;

- Chiudere le app con notifiche push inutilizzate;

- Disattivare il Gps (sistema di geolocalizzazione) permetterà di risparmiare molta batteria;

- Usare app in grado di monitorare l'utilizzo della batteria per ogni app, in modo da chiudere le app che consumano di più;

- Disabilitare il Wi-Fi se non si è in un luogo con reti disponibili;

- Approfittare di ogni momento buono per mettere il cellulare in carica, non serve che si scarichi sempre del tutto;

- Evitare di controllare posta, messagi o chat troppo spesso;

- Ridurre la luminosità dello schermo;

- Disabilitare il bluetooth;

- Le app gratuite con banner pubblicitari consumano una percentuale maggiore di batteria;

- Fare attenzione a ciò che si scarica e se lo si fa con il Wi-Fi o con la rete 3G.