Tra le notizie più curiose degli ultimi giorni, c'è sicuramente quella della Tesla volante. Uno spettacolo pianificato con tanto di pubblico quello del conducente di una Tesla Model S che ha raggiunto una collina nella città di Los Angeles e poi si è lanciato nel vuoto a tutta velocità , atterrando dove c’erano alcune auto parcheggiate.

L’episodio degno di uno dei migliori film d’azione, è accaduto nella zona di Echo Park, davanti agli occhi di spettatori intenti a riprendere la scena per poi, neanche a dirlo, pubblicarla su tutti i profili social. Per lo spericolato pilota si è trattato di una bravata che potrebbe costargli molto cara, la polizia di Los Angeles ha offerto una ricompensa di 1000 dollari a chi sarà in grado di fornire informazioni utili per individuarlo.

La Tesla Model S, che il protagonista del fatto aveva noleggiato, costa più di 100 mila euro. Dopo il volo non programmato di una cinquantina di metri è atterrata sull'asfalto ed è stata abbandonata dal conducente che ha pensato bene di fuggire.