Un'auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal Parlamento britannico di Westminster, nel cuore di Londra. Alcuni pedoni sono rimasti feriti dopo lo schianto di un'auto contro le barriere esterne di Westminster. Lo ha reso noto la polizia di Londra, come riporta la Bbc.

Un uomo è stato arrestato, si tratta di un nero che indossava una camicia e un giaccone con il cappuccio. Le indagini sono in mano all'anti-terrorismo, a quanto si apprende da Sky News. La polizia è stata vista circondare l'auto e poi prelevare l'uomo a bordo.

Lo schianto è avvenuto alle 7.37 locali, (8,37 italiane). Nelle zone circostante, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza, con un imponente dispiegamento di polizia.

Scotland Yard riferisce che al momento non ci sono feriti in pericolo di vita, precisando di non poter ancora dire se si sia trattato di un atto terroristico o meno. Diversi testimoni hanno però raccontato di aver avuto l'impressione di un'azione deliberata da parte dell'uomo che era al volante del veicolo, una Ford di color argento, il quale è stato arrestato quasi immediatamente dagli agenti. L'automobile, a quanto pare, ha travolto anche un ciclista e procedeva oltre i limiti di velocità.

La zona resta per ora transennata, con un forte schieramento di polizia e mezzi di soccorsi, anche se l'intenso traffico è ripreso nell'area circostante. Chiusa invece per ora la stazione della metropolitana di Westminster. Nel marzo 2017 un uomo, Khalid Masood, poi rivelatosi simpatizzante jihadista, investì e uccise alcune persone vicino al parlamento e quindi accoltellò a morte un poliziotto.