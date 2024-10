Un'autovettura ha investito pedoni su un marciapiede nei pressi del Museo di Storia naturale di Londra.

E' quanto riporta il Telegraph. Stando a quanto riferito dalla polizia citata dalla Bbc, ci sarebbero diversi feriti.

Una persona è stata arrestata sul posto.

Scotland Yard ha detto che "diversi pedoni sono rimasti feriti" nell'incidente avvenuto lungo Exhibition Road, a South Kensington, poco dopo le 14.20 locali.

"In questo momento, mentre stiamo stabilendo cosa sia successo, non lo stiamo trattando come un atto terroristico". E' quanto ha dichiarato proprio un portavoce di Scotland Yard parlando dell'incidente, secondo quanto riporta il Guardian.



Al momento la polizia ha parlato di una collisione, precisando che sono in corso le indagini per definirne le circostanze. "Gli agenti sono sul posto ed è stato chiamato il servizio di pronto soccorso. Un uomo è stato arrestato sul posto. Le indagini per stabilire circostanze e motivo sono in corso".

L'uomo arrestato è stato bloccato a terra e immobilizzato dai poliziotti davanti agli sguardi attoniti dei turisti presenti davanti al Museo.

Diverse stazioni della metropolitana tra cui Sloane Square e South Kensington sono state chiuse.

Un testimone sconvolto da quanto acceduto ha scritto su Twitter: "ho visto un'auto che si dirigeva verso la folla. A me non è accaduto nulla, ma vi prego di dirlo ai vostri amici se sono qui presenti vicino al museo nazionale". Un altro ha aggiunto: "Sembra che un ragazzo abbia cercato di falciare le persone davanti al museo di storia naturale'.