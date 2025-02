Protesta all'Aja contro Elon Musk: attivisti olandesi imbrattano showroom Tesla con slogan antifascisti e svastiche, criticando il supporto di Musk all'ultradestra.

Questo gesto ricorda un episodio precedente presso una fabbrica Tesla vicino a Berlino, in cui è stato proiettato il braccio teso di Musk in segno di protesta contro il suo endorsement dell'Alternative für Deutschland e un gesto successivo interpretato come saluto nazista dopo il giuramento di Trump.