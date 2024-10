Una leggenda cinese narra di due amanti che non riescono mai a unirsi. Si chiamano Notte e Giorno. Nelle magiche ore del tramonto e dell’alba gli amanti si sfiorano e sono sul punto di incontrarsi, ma non succede mai. Facendo attenzione, si possono udire i lamenti e vedere il cielo tingersi del rosso della loro rabbia.

La leggenda afferma che gli dei hanno voluto concedere loro qualche attimo di felicità; per questo hanno creato le eclissi, nel corso delle quali gli amanti riescono a unirsi e fanno l’amore.

Siamo partiti da Cagliari (transitando per Milano, Monaco di Baviera, New York, New Orleans ed Houston) alla volta di Dallas per assistere a uno spettacolo unico: la grande eclissi dell’8 aprile 2024.

Un'eclissi si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, oscurandone così l'immagine agli spettatori sulla Terra.

Un'eclissi solare totale si verifica quando il diametro apparente della Luna è maggiore di quello del Sole, bloccando tutta la luce solare e trasformando il giorno in oscurità.

La totalità si verifica solo in una stretta fascia, mentre l'eclissi solare parziale è visibile su una circostante regione larga migliaia di chilometri.

In Italia l'ultima eclisse totale di Sole, è stata osservata nell'ormai lontano 1961. Nell'agosto 1999 , il disco solare fu coperto al 96 per cento (la totalità attraversò il sud del Regno Unito, il nord della Francia, il Belgio, il Lussemburgo, il sud della Germania, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria e il nord della Jugoslavia, continando in tutta la Bulgaria, il Mar Nero, la Turchia, l'Iran, il sud del Pakistan e l'India, per concludersi nel Golfo del Bengala. Fu una delle eclissi più viste della storia).

La Grande Eclissi Americana inizierà il suo percorso sulla costa pacifica del Messico oggi, lunedì 8 aprile, alle 9:50 locali (le 18:50 italiane), salendo verso nordest nei territori del Sinaloa (il massimo della totalità è previsto proprio a Mazatlan), Durango e Cohauilla. I paesi interessati degli Stati Uniti saranno -salendo da sudovest a nordovest- porzioni meridionali di Texas (noi la seguiremo proprio da Dallas), Oklahoma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Michigan, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine.

Entrerà quindi in territorio canadese, nell’Ontario meridionale e orientale, parte del Quebec meridionale, Nuovo Brunswick, parte settentrionale della Cape Breton Island e parte centrale dell’isola di Terranova, terminando il suo sentiero di totalità nell’Oceano Atlantico.

Sarà l'unica eclissi del ventunesimo secolo visibile in contemporanea in Messico (ultima totale nel 1991), Stati Uniti (ultima totale 2017) e Canada (ultima totale nel 1979). Il picco di totalità, 4 minuti e 28 secondi (4 minuti e 23 da Dallas) avrà una durata quasi doppia a quella dell’eclisse del 2017.

L’eclissi sarà inoltre accompagnata da un'intensa attività solare (occasione colta dagli amanti del complotto per teorizzare una relazione tra l’eclissi ed il terremoto che ha colpito la città di New York Il 5 aprile).

Per la prossima eclissi totale in America, bisognerà aspettare il 2044. Noi europei potremo apprezzarla nel 2026, con la fascia di totalità che attraverserà il nordest della Groenlandia, una piccola porzione del sudovest dell’Islanda, l’Oceano Atlantico e le città spagnole di Valencia, Zaragoza, Palma di Maiorca e Bilbao.

Nell’agosto del 2027 la totalità si potrà apprezzare -oltre che da Marocco, Tunisia e parte del Nordafrica- anche dall’Italia, nelle acque del mar mediterraneo, a circa 10 km dalle coste di Lampedusa.

In entrambe le situazioni, Cagliari potrà apprezzare un’eclissi parziale. Prossima totalità prevista per la Città del Sole: anno 2187!

