Attentato terroristico questa mattina in un supermercato a Trèbes, nel sud della Francia, nei pressi di Carcassonne. L'attentatore, un 26enne di origini marocchine, ha fatto irruzione nel Super U della cittadina urlando “Sono dell'Isis” e chiedendo vendetta per la Siria e la liberazione di Salah Abdeslam. Abdeslam è l’unico superstite del commando terrorista che il 13 novembre 2015 provocò la morte di 130 persone a Parigi.

Il terrorista ha sparato e ucciso l'addetto al banco macelleria del supermercato. La città d Carcassone è stata messa in stato di assedio da parte delle forze dell’ordine. Dopo almeno quattro ore le teste di cuoio hanno fatto irruzione nel negozio uccidendo il terrorista. L’uomo era noto ai servizi segreti, era già stato schedato in passato per sospetta radicalizzazione e aveva subito una condanna per porto d'armi abusivo.

Nell'assalto è rimasto ferito l'agente che era tenuto in ostaggio dall'attentatore, dopo che si era scambiato con uno dei sequestrati.

Ma prima di compiere l’attentato nel supermercato, l'assalitore si è reso protagonista di una lunga mattinata di follia. Ha rubato un'auto uccidendo un passeggero con un colpo di pistola alla testa e ferendo il conducente.

Successivamente ha aggredito un gruppo di poliziotti inseguendoli in auto e sparando nella loro direzione cinque colpi di pistola. Ha così ferito un agente, che ha una costola rotta e un polmone perforato.

Una volta asserragliato nel negozio, l’uomo aveva poi preso in ostaggio una decina di clienti che sono stati rilasciati nel corso della mattinata.

Il presidente francese Emmanuel Macron, da Bruxelles, ha parlato di attacco terroristico, assicurando “sostegno a tutti coloro che hanno affrontato e si trovano ancora in questa situazione”.