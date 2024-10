È di almeno 84 morti e 18 feriti gravi il bilancio aggiornato a stamattina dell'attentato avvenuto ieri (giovedì 14 luglio) a Nizza, in Francia.

Attorno alle 22.30 un camion si è lanciato alla velocità di 80 km/h sulla folla radunatasi nella Promenade des Anglais, celebre passeggiata sul lungomare della città della Costa Azzurra. Il mezzo ha trascinato corpi per almeno due chilometri e dall'abitacolo sono partite anche diverse raffiche di arma da fuoco che hanno colpito molte persone.

Alla guida del camion un franco-tunisino che è stato ucciso dalle forze dell'ordine e che era noto alla polizia per piccolo reati, ma non per attività legate al terrorismo.

Tra le vittime ci sarebbero molti bambini. La Farnesina non esclude la presenza di italiani e invita i nostri concittadini a contattare, in caso di emergenza, il Consolato Italiano a Nizza al n. 0033 (0) 768054804.