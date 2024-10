Avevano organizzato il viaggio verso gli Stati Uniti per festeggiare il primo anno di matrimonio.

Lei, Jennifer, 29enne nata e cresciuta in Germania, di origini sarde e che spesso trascorreva le sue vacanze nell'isola, è nell’elenco dei dispersi di Bruxelles, mentre il marito, Lars, è ricoverato in stato di coma.

I due dovevano andare a New York, dalla Germania erano atterrati a Bruxelles ed erano in fila davanti al banco check-in dell’American Airlines, dove c’è stata una delle due esplosioni.

«Le autorità ci hanno detto che dobbiamo aspettarci il peggio - ha detto ai giornali tedeschi lo zio Claudio Scintu, ex calciatore professionista molto noto in Germania - Per ora sappiamo solo che Lars è in ospedale, in coma. Di mia nipote invece nessuna notizia.

Ora possiamo solo pregare – continua lo zio -, ma la situazione non fa presagire niente di buono».