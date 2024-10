Sono cinquantanove i missili 'Tomahawk' lanciati da due navi americane dislocate nel Mediterraneo verso la base militare siriana di Shayrat, da cui sarebbero partiti nei giorni scorsi gli aerei con le armi chimiche che hanno provocato la strage di bambini per gas tossici.

Si tratta del primo attacco Usa alla Siria dall'insediamento del presidente Donald Trump.

I morti sarebbero cinque, tutti soldati.

Subito dopo l’attacco Trump ha parlato alla Nazione. "Questa sera ho ordinato un attacco mirato contro la base da cui è partito l'attacco chimico. Il bombardamento americano in Siria è nel vitale interesse della sicurezza degli Stati Uniti”, ha detto Trump che ha chiesto al mondo di unirsi agli Usa "per mettere fine al terrorismo di tutti i tutti e mettere fine alle sofferenze di quei bambini che non dovrebbero mai soffrire".