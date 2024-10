Ha iniziato la sua trasformazione ad appena 20 anni. Dal 2018 a oggi ha speso cifre esorbitanti per gonfiarsi le labbra. Andrea Ivanova, una giovane 22enne bulgara, inizialmente ha quadruplicato le dimensioni delle sue labbra ma non essendo ancora soddisfatta si è sottoposta a nuove iniezioni. Il suo obiettivo fare ancora più iniezioni per raggiungere il record di labbra più grandi al mondo. Lo scorso 28 aprile, in piena emergenza Coronavirus, la donna si è sottoposta alla sua 20esima iniezione di acido ialuronico, ottenendo delle labbra di misura spropositata.

“Mi piacciono molto le mie nuove labbra” ha dichiarato la donna ai giornali locali: “è stato difficile mangiare dopo l'iniezione ma due o tre giorni dopo la procedura è diventata anche più difficile. Non sono sicura di avere le labbra più grandi al mondo, ma sono comunque tra le più grandi, credo”. I medici avevano sconsigliato alla ragazza di sottoporsi a ulteriori interventi ma Andrea ha già assicurato che non si fermerà e che raggiungerà il suo obiettivo. La donna ha documentato il suo intero percorso sul suo profilo Instagram da 32.100 followers, dove pubblica quotidianamente foto delle sue labbra.