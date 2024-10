Ospiti del podcast Armchair Expert, condotto da Dax Shepard e Monica Padman, gli attori Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno raccontato un'insolita routine igienica per se stessi e per i loro figli: si lavano completamente solo se necessario.

Le loro parole hanno scatenato il mondo del web con meme ironici in particolare in riferimento ai cattivi odori, ma anche alzando numerose critiche.

I due, che hanno due figli, di 6 e 4 anni, hanno spiegato che ai loro figli fanno il bagnetto “solo quando si vede lo sporco”.

“Quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni – ha spiegato Mila –. Neanche quando erano neonati”.

Nel corso del programma si è sottolineato quanto sia importante non fare la doccia troppo spesso, perché il sapone sulla pelle rimuoverebbe il suo olio naturale, essenziale per evitare problemi di secchezza.

“Se riesci a vedere lo sporco su di loro, puliscili. Altrimenti, non ha senso”, ha sottolineato Kutcher. L’attore ha anche spiegato che si lava le ascelle e le parti intime tutti i giorni, mentre dopo la palestra si butta in faccia dell'acqua per togliere il sale del sudore. La Kunis ha aggiunto che si lava il viso due volte al giorno. "Non avevo acqua calda da piccola - ha raccontato - quindi non mi facevo la doccia spesso".

Foto/Instagram Kutcher