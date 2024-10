La Mattel ha lanciato sul mercato la prima Barbie con la sindrome di Down. L'azienda "continua ad ampliare l'inclusione nel gioco delle bambole" ha dichiarato Lisa McKnight, vicepresidente esecutivo e responsabile mondiale di Barbie.

"Questa bambola rompe le barriere creando la prima fashion doll con la sindrome di Down, consentendo a un maggior numero di bambini di proiettare il proprio futuro attraverso il gioco della fashion doll e di immaginare ciò che è possibile", ha commentato McKnight.

La nuova bambola è stata progettata in collaborazione con la National Down Syndrome Society ed è stata vista come un "importante segno di inclusione sociale, in particolare per i bambini".