Ariana Grande, Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Take That, One Direction's e Miley Cyrus sono alcune delle pop star che domenica daranno vita a un concerto di beneficenza per le 22 vittime dell'attentato di Manchester.

E' stata proprio la cantante statunitense ad organizzare l'evento che sarà trasmesso dalla Bbc in diretta.

Il concerto si terrà nel leggendario stadio dell'Old Trafford, che può contenere 50.000 spettatori.