Due elicotteri si sono scontrati in Argentina, nei pressi di Villa Castelli, località della provincia di La Rioja. La tragedia è avvenuta attorno alle 17,00 locali (le 21,00 in Italia). A bordo protagonisti e troupe del reality televisivo francese Dropped, in onda su Tf1 cui partecipano molti vip sportivi d'oltralpe.

Dieci le vittime (otto cittadini francesi e due piloti argentini), tra i quali la navigatrice Florence Arthaud, 57 anni, la nuotatrice Camille Muffat, 25enne medaglia d'oro di nuoto ai Giochi Olimpici di Londra e il pugile Alexis Vastine, 28 anni, medaglia di bronzo di boxe nei Giochi Olimpici in Cina nel 2008.

Le cause dell’incidente avvenuto alle ore 21 italiane sono ancora ignote. Autorità del governo de La Rioja hanno confermato che uno dei due elicotteri apparteneva all’amministrazione locale e l’altro alla casa di produzione ALP, responsabile del programma.

“La morte improvvisa di nostri connazionali è fonte di profondo dolore”, ha commentato il presidente francese François Hollande.

“A volte la vita non è giusta…riposa in pace”, commenta su Instagram l’azzurra Federica Pellegrini che posta una foto con Camille Muffat.

