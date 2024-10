Nel mondo

Gisela era uscita in kayak assieme a un compagno al largo di Puerto Madryn, sulla costa della Patagonia argentina, per fare whale watching. Ed è stata accontentata. Le balene non si sono fatte attendere, anzi, la visita è stata fin troppo 'intima', tanto che una di loro ha sollevato per qualche attimo il kayak della donna, come se fosse un giocattolo. In groppa al gigantesco cetaceo e in balia della sua potenza, la kayaker ha dovuto attendere di essere liberata. Cosa che la balena ha fatto con molta delicatezza, nonostante la mole