In un’ora 113 chili di patatine fritte e 100 polpette preparate con efficienza e velocità senza precedenti da Flippy, un robot da frittura del tutto innovativo.

Apre a Pasadena, in California, “CaliExpress”, il primo ristorante gestito interamente dall’Intelligenza Artificiale.

Un sistema di preparazione di cibi, servizio e pagamento del tutto rivoluzionario che sta suscitando parecchie discussioni in merito alle conseguenze socio economiche: se, da un lato, si ha efficienza e velocità senza pari, si teme, dall’altro, per eventuale perdita di posti di lavoro. Ma CaliExpress, così come spiegato da Radiolina, mantiene un intervento umano, in quanto possiede un team di dipendenti che supervisiona ogni singola operazione compiuta dai robot.

Studi recenti, come riporta Radiolina, indicano che l’Intelligenza Artificiale sostituirebbe solo in minima parte le mansioni umane, rendendo più veloci le operazioni e migliorando l’esperienza dei clienti che, grazie al sistema di automazione, vengono identificati tramite riconoscimento facciale, e vengono individuati anche i loro gusti e preferenze alimentari, oltre che la gestione dei pagamenti.