“Rischiano di provocare una scossa elettrica se toccati”.

A dare l’avviso è la Apple con un comunicato riportato sul sito ufficiale nella sezione “Supporto”.

A essere interessati sono tutti gli adattatori per la presa a muro CA di Apple forniti per Mac e alcuni dispositivi iOS tra il 2003 e il 2015, progettati per l’Europa, Australia, Nuova Zelanda, Argentina e Brasile.

Infatti, come dice la società di Cupertino, potrebbero rompersi e creare il rischio di scossa elettrica se maneggiati.



“La sicurezza del cliente è al primo posto fra le priorità di Apple”, con questo messaggio la società intendente ritirare e sostituire gratuitamente tutti gli adattatori interessati dal problema con un nuovo e riprospettato adattatore a muro.

Per verificare se la nostra presa è interessata da questo programma di sostituzione si può confrontare con le seguenti immagini:







Infatti, gli adattatori interessati presentano 4/5 caratteri oppure non né presentano alcuno sullo slot interno nel punto in cui si collegano all'alimentatore Apple, mentre gli adattatori riprogettati presentano un codice regionale a 3 lettere nello slot (EUR, KOR, AUS, ARG o BRA).