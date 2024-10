Come riporta ‘Open’, l’ultima opera di Anonymous è tra le più scenografiche del gruppo di hacker.

Due membri del collettivo, @thewarriorpoetz e @depaixporteur, sono entrati in una rete di webcam che ha più di 400 dispositivi attivi in tutta la Russia. Il portale behindenemylines.live mostra immagini che arrivano da uffici, negozi, scuole con informazioni sulla guerra.

In Ucraina il cui unico scopo è quello di far capire cosa accade realmente in un conflitto che sembra non volerne sapere del tanto atteso “cessate il fuoco”.