Il social network Twitter continua a essere un canale di comunicazione che lega Amanda Knox, condannata a 28 anni e sei mesi di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher, all’Italia.

Nella giornata di ieri, infatti, l’americana ha postato una foto in bianco e nero sul suo profilo in cui, tra le mani, regge un cartello con la scritta: “Siamo innocenti”. Ribadendo in questo modo la sua posizione e quella di Raffaele Sollecito, condannato a 25 anni.