"Da quando sei tornata alla ribalta la nostra casella mail è sommersa da richieste dei fan che vogliono vedere solo te. Si tratta di un’opportunità unica e il denaro potrebbe aiutarti a coprire le spese legali e finanziare i tuoi studi".

Parole queste di Michael Kulick, patron della casa di produzione a luci rosse Monarchy Distribution, rivolte ad Amanda Knox.

Nei giorni scorsi, infatti, quest’ultimo, ha scritto una lettera all'americana proponendole un film hard.

Per lei pronti 20 mila dollari.

Per Amanda, condannata a 28 anni e sei mesi di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher, non si tratta della prima proposta da parte dell’industria del porno: nel 2011 ci aveva già pensato la “Vivid Entertainment”.