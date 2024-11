Il numero delle vittime dell'alluvione in Spagna supera ora le 200, secondo l'ultimo aggiornamento dei servizi d'emergenza della Comunità Valenciana. A tre giorni dalla catastrofe causata da Dana nella regione di Valencia, le ricerche dei dispersi continuano incessantemente, mentre centinaia di migliaia di persone rimangono senza acqua potabile e luce.

Al momento sono state recuperate 158 vittime, mentre le operazioni di identificazione proseguono nei due obitori allestiti nella regione.

Nessun cittadino italiano è stato tra le vittime identificate fino a questo momento. L'ambasciata italiana in Spagna ha attivato una task force presso il consolato generale di Barcellona per gestire eventuali emergenze e segnalazioni riguardanti connazionali coinvolti nella tragedia. I contatti per assistenza sono disponibili sul sito web del consolato generale. Per ulteriori emergenze, è possibile contattare il numero dedicato della Generalitat valenciana.

Le operazioni di pulizia sono ostacolate dalla mancanza di acqua in alcuni comuni a causa delle condotte danneggiate. Le autorità stanno intensificando gli sforzi di soccorso, con l'arrivo di ulteriori soldati e del ministro dell'Interno per garantire beni essenziali alle comunità colpite.

La Comunità Valenciana rimarrà isolata dai collegamenti ferroviari con Madrid e in parte dalla Catalogna per diverse settimane a causa dei danni alla rete ferroviaria e stradale.