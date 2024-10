Allison Mack ha trascorso gli ultimi due anni in carcere ed è stata rilasciata lunedì 3 luglio. L'attrice è nota al pubblico per aver interpretato Chloe Sullivan nella serie televisiva "Smallville".

Classe 1982 e nazionalità americana, Allison nasce a Preetz, Schleswig-Holstein, Germania Ovest, da genitori americani. Suo padre è il cantante lirico Jonathan Mack e la famiglia ritorna negli Stati Uniti d'America due anni dopo la sua nascita.

L'interprete dell'amorevole e simpatica appassionata di giornalismo, grande amica del protagonista della serie Clark Kent, nel 2018 era stata incriminata per traffico sessuale, cospirazione, riciclaggio di danaro sporco e furto di identità a causa del suo coinvolgimento con la setta NXIVM di Keith Ranière .

Nel 2021 l'attrice - come riporta Sky - era stata condannata a 36 mesi di carcere, mille ore di servizio alla comunità, più una multa di ventimila dollari. Allison Mack ha scontato una pena abbreviata a seguito della sua collaborazione con le autorità.

Prima della sentenza, la 41enne aveva scritto al giudice federale: “Mi dispiace per quelli di voi che ho portato nell’NXIVM. Mi dispiace di avervi esposto agli schemi nefasti ed emotivamente abusivi di un uomo perverso. Mi dispiace di avervi incoraggiato a usare le vostre risorse per partecipare a qualcosa che alla fine era terribile. Non prendo alla leggera la responsabilità che ho nella vita di coloro che amo e sento un pesante peso di colpa per aver abusato della vostra fiducia, conducendovi su un sentiero negativo. Mi dispiace per quelli di voi a cui ho parlato in modo duro o offensivo. A quel tempo, credevo di essere d’aiuto. Credevo nel duro amore e pensavo che fosse la strada per l’emancipazione personale. Ero così confusa!”.