Tante le vittime, molte delle quali ancora senza nome, in una guerra assurda che sembra non voler una tregua. L'ultimo bilancio dell'Onu parla di 102 morti, tra cui sette bambini, ma le cifre riferite dalle autorità di Kiev sono ancora più drammatiche, con almeno 352 civili uccisi, tra cui 14 bambini.

Alisa Hlans aveva solo 7 anni e stava giocando con i suoi amici quando la sua scuola elementare è stata colpita da un raid russo venerdì, nel secondo giorno dell'attacco all'Ucraina. È stata una delle sei vittime del bombardamento che ha colpito il villaggio di Okhtyrka, vicino al confine nordorientale. A niente sono serviti i tentativi dei medici di salvarle la vita, la piccola è morta il giorno dopo in ospedale.

Polina frequentava l'ultimo anno della scuola primaria a Kiev. Secondo quanto riportato dalle autorità, è stata uccisa in uno scontro a fuoco insieme alla sua famiglia in un attacco russo. Il fratello e la sorella sono ricoverati in ospedale.