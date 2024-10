WhatsApp, lo sappiamo, è una delle chat più utilizzate in tutto il mondo, si possono mandare messaggi e chiamate veloci gratuitamente.

Nell’App, nel suo ultimo aggiornamento per Android e iOS, è stata introdotta una nuova funzione che però in pochi hanno notato. In realtà WhatsApp non ha ancora fatto un annuncio ufficiale perché non sarebbe operativo in tutti i Paesi. A darne notizia è il sito gsmarena.

Ora gli utenti possono condividere il proprio stato di WhatsApp su Facebook Story.

Basta andare nella sezione “stato” e premere il pulsante - Condividi nella storia di Facebook - o il simbolo di condivisione, se lo si vuole inviare a un altro social network.

Inoltre, se hai pubblicato più aggiornamenti di stato, tutti saranno condivisi con Facebook Story. Quindi, se vuoi condividerne solo alcuni, dovrai andare nella sezione "Il mio stato", scegliere quelli che vuoi condividere, toccare il pulsante a tre punti nell'angolo in alto a destra e poi sul Opzione "Condividi su Facebook".

L'idea di Mark Zuckerberg sarebbe quella di far dialogare il più possibile l'App di messaggistica con il social network da lui fondato nel 2004.