La rivista nigeriana Ventures ha stilato la classifica: con una fortuna personale stimata in 20,2 miliardi di dollari il super Paperone è il nigeriano Aliko Dangote, imprenditore che commercia in cemento e in generi alimentari. Nigeriana anche la prima donna: la stilista Folorunsho Alakija.

La rivista finanziaria Ventures ha reso noto che in Africa ci sono 55 miliardari. Facendo la somma del patrimonio di tutti si arriva a un totale complessivo di 145 miliardi di dollari, che divisi per ciascuno corrisponderebbero a 2.6 miliardi. La maggior parte di essi è di origine nigeriana (20), ma si difendono molto bene anche i sudafricani (9, tra cui l’imprenditore Allan Gray con 8.5 miliardi di dollari) e gli egiziani (8).

