"Quello che sta accadendo a Kabul è una vergogna per l'America, una enorme macchia per la reputazione e la storia americana". L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di un comizio in Alabama attacca l'attuale premier Joe Biden.

Il tycoon definisce "un terribile errore" quanto deciso dalla Casa Bianca sull'Afghanistan. "Siamo di fronte a un disastro senza precedenti", ha aggiunto Trump, mettendo in evidenza come "l'Europa e la Nato non credano più in noi".

"Con me l'America era rispettata - ha concluso - ora la bandiera talebana sventola sull'ambasciata americana". Trump ha poi definito i talebani "grandi negoziatori e combattenti tenaci".

Ha infine sottolineato come con lui alla Casa Bianca i talebani "non si sarebbero mai sognati di catturare i nostri campi di aviazione o di mostrarsi in giro con le nostre armi americane".