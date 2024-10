I Talebani hanno conquistato Kabul e proclameranno a breve la nascita dell'Emirato islamico dell'Afghanistan. Senza resistenze da parte delle forza afghane, ai miliziani è stato consegnato il Palazzo presidenziale, da dove qualche ora prima era fuggito il presidente Ashraf Ghani. Sul pennone adesso sventola la bandiera talebana. Preso, dopo giorni di resistenza, anche lo scalo di Kandahar. Le forze speciali afghane si sono arrese dopo essere state circondate dai miliziani islamici per tre giorni. I Talebani promettono "serenità".

Secondo quanto riporta al-Jazeera, un tweet diffuso stamani dal portavoce Zabihullah Mujahid, descrive come "normale la situazione a Kabul", dopo le scene di caos all'aeroporto e le immagini di code di mezzi che cercano di lasciare la città, e afferma che i Talebani sono "impegnati a garantire la sicurezza". Nel post si spiega che "unità speciali sono state dispiegate in varie zone" della capitale afghana, e si sostiene che "in generale" la popolazione è "contenta dell'arrivo dei mujahiddin e soddisfatta della sicurezza".

In un video diffuso nelle scorse ore il mullah Abdul Ghani Baradar ha promesso "servizi al nostro Paese" e "serenità a tutta la Nazione". "E' l'ora della prova - ha detto il mullah Baradar, come ha riportato la Bbc, circondato da miliziani - Faremo tutto il possibile affinché migliorino le vite" degli afghani. "Il modo in cui siamo arrivati è stato inaspettato - ha aggiunto - dal momento che abbiamo raggiunto una posizione che non era mai stata prevista".

Caos in aeroporto Kabul, almeno 5 morti - Almeno cinque persone sono rimaste uccise all'interno dell'aeroporto di Kabul dove migliaia di persone si sono radunate cercando di lasciare l'Afghanistan. Lo riferisce Sky News che cita testimonianze che arrivano dalla capitale afghana e riporta di immagini della zona dell'aeroporto internazionale Hamid Karzai riservata al traffico aereo civile che testimoniano il caos con afghani che cercano di salire su una scaletta e persone che cadono. Il Wall Street Journal riporta invece di tre persone rimaste uccise da colpi d'arma da fuoco al terminal passeggeri.

Foto copertina tratta dai social