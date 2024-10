I Talebani hanno vietato ai barbieri in diverse province dell'Afghanistan di tagliare o spuntare le barbe dei loro clienti, affermando che farlo sarebbe contrario alla legge islamica, la sharia, e prospettando punizioni per i trasgressori. Lo riporta la Bbc, precisando di aver visionato il relativo avviso nei saloni della provincia meridionale di Helmand.

"Nessuno ha il diritto di lamentarsi", si legge tra l'altro nel documento. Lo stesso ordine è stato impartito a diversi barbieri di Kabul. "Uno dei Talebani mi ha detto che potrebbero mandare ispettori sotto copertura", ha raccontato un parrucchiere per uomo della capitale afghana alla Bbc.

Un altro barbiere ha raccontato che i sedicenti studenti coranici gli avrebbero detto di "smettere di seguire lo stile americano". "I clienti non si tagliano le barbe per non essere presi di mira dai miliziani talebani per strada", ha spiegato un barbiere di Herat, che dice di non aver finora ricevuto alcun ordine formale dalla polizia religiosa al riguardo.