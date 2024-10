Sono circa 120 i feriti dello spettacolare incidente aereo avvenuto poche ore fa nell’aeroporto di Sabiha Gokcen di Istanbul.

Due piloti sono in gravi condizioni ma fortunatamente non ci sono vittime. I passeggeri a bordo erano177, compresi i sei membri dell’equipaggio che erano decollati da Smirne con un volo della compagnia turca Pegasus Airlines.

Durante le noperazioni di decollo qualcosa è andato storto e l’aeromobile è uscito fuori pista spezzandosi in due. Non sono chiare le cause dell'incidente. Lo scalo è stato momentaneamente chiuso per permettere agli operatori di rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza e ripulire la zona.