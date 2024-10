Andreas Lubitz, il 27enne copilota dell'Airbus A320 della Germanwings schiantatosi sulle Alpi francesi, prima di diventare pilota si era sottoposto a un trattamento psichiatrico per tendenze suicide. Lo ha reso noto la procura di Dusseldorf, spiegando che per questo motivo "era in terapia".

Ma gli inquirenti hanno anche precisato che i medici che successivamente gli hanno dato il via libera per ottenere l'idoneità di volo non avevano riscontrato alcun problema nelle condizioni fisiche e psichiche di Lubitz. Il certificato di idoneità attuale di Andreas Lubitz "è stato rilasciato nel 2014 dal centro aeromedico della Deutsche Lufthansa AG di Monaco". Lo ha detto all'ANSA il Luftfahrtbundesamt (Lba), l'istituto medico federale tedesco cui ieri Lufthansa aveva rimandato per le responsabilità circa l'idoneità al volo del co-pilota della Germanwings.

Proseguono, dunque, le indagini sulla vita del copilota ma gli investigatori, al momento, non hanno ancora trovato elementi utili a indicare un movente specifico per il suo gesto.