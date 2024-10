Secondo le registrazioni riportate dalla scatola nera dell’aereo della Germanwings, emergerebbe che uno dei due piloti sarebbe rimasto chiuso fuori dalla cabina di pilotaggio. Inizialmente si parlava del copilota rimasto fuori, ma man mano che si va avanti con le indagini emergono nuovi retroscena.

In questo video (https://www.youtube.com/watch?v=ixEHV7c3VXs&sns=tw) è spiegato come funziona proprio quella porta che consente l'accesso alla stessa cabina di un airbus, come quello precipitato due giorni fa in Francia causando la morte di 150 persone.

Dopo i fatti dell’11 settembre, le regole per la sicurezza aerea sono state riviste obbligato tutte le compagnie a installare porte rinforzate e blindate per impedire che qualcuno si possa introdurre all’interno della cabina e difficili anche da sfondare.

La porta della cabina di pilotaggio può rimane aperta, Unlock, per consentire l’ingresso agli assistenti di bordo e si usa quando l’aereo è a terra; la porta è chiusa, Norm, e l’accesso è consentito solo con l’uso di un codice, è lo standard utilizzato in volo; Lock quando la porta è chiusa dall’interno e non può essere aperta.

Dunque, se le registrazioni riportate dalla scatola nera dell’aereo della Germanwings, farebbero emergere che uno dei due piloti sarebbe rimasto chiuso fuori dalla cabina, significa che la porta potrebbe essere stata deliberatamente bloccata dall’interno dal pilota. Secondo il quotidiano francese Le Figarò l’ipotesi di un attentato o del suicidio del pilota in servizio rimasto nella cabina di pilotaggio potrebbe assumere spessore nelle prossime ore.