"La storia ci dice che il Covid-19 non sarà l'ultima pandemia. Dobbiamo impegnarci e investire per essere preparati, in modo che i nostri figli ereditino un mondo più sicuro e sostenibile".

Queste le parole del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un videomessaggio su Twitter per la prima Giornata mondiale di preparazione alle epidemie, che si celebra oggi.

"Negli ultimi 12 mesi, vite ed economie sono stati sconvolte dal Covid-19. Ma negli anni l'Oms e i nostri partner - conclude Adhanom - avevano avvertito che il mondo non era preparato a una pandemia".