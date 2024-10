Elon Musk dice addio all'uccellino che ha caratterizzato Twitter fin dalla sua nascita e per il social network annuncia il nuovo logo X. "E presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli" ha scritto Musk in un post nelle prime ore di oggi. Il magnate di Space X, Tesla e Twitter ha aggiunto: "Se stasera viene pubblicato un logo X abbastanza buono, lo faremo andare in diretta in tutto il mondo domani".

L'immagine pubblicata su Twitter da Elon Musk è una "X" lampeggiante. Il magnate visionario ha sottolineato in una chat audio di Twitter Spaces che "Sì", il logo di Twitter cambia e "avrebbe dovuto essere fatto molto tempo fa".

Forse un po' rifacendosi alla sua società spaziale Space X, ormai punto di riferimento della Nasa e dei voli spaziali, Elon Musk ha più volte ammesso di amare il simbolo X e, da quando ha comprato Twitter, ha modificato il nome commerciale del social network in X Corp. Uno dei tanti obiettivi di Musk sarebbe quello di creare una super App che somigli alla cinese WeChat.