Andrea Cipriano Brambilla, il mitico Zuzzurro, si è spento questa sera alle 22 dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Il popolare comico lombardo era nato a Varese il 21 agosto del 1946.



Nino Formicola, alias Gaspare, l'amico di una vita, ha pubblicato sul suo profilo facebook un post col quale ha annunciato la morte di Zuzzurro. Insieme avevano condiviso 35 anni di carriera sul palcoscenico.





Andrea Brambilla ha tenuto duro fino all'ultimo, ha sempre alimentato la speranza calcando la scena nonostante la malattia. Era certo che il suo amore sconfinato per il teatro lo avrebbe aiutato a sconfiggere quel terribile carcinoma al polmone.



Nella serata di oggi la triste notizia.



La coppia era stata in Sardegna nel 2011 nei teatri di Cagliari, Macomer e in Gallura.



Addio, mitico Zuzzurro!