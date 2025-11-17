Sono morte Alice ed Ellen Kessler, due figure leggendarie della scena dello spettacolo: le gemelle, nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, avevano 89 anni. A dare la notizia sono stati diversi media tedeschi: vivevano insieme a Monaco di Baviera.

Conosciute in Italia e in Germania, le Kessler sono rimaste nella memoria collettiva non solo per il loro talento ma anche per l’immagine elegante e distintiva: sin dagli anni Cinquanta, erano ribattezzate le “gambe della nazione” per la loro presenza scenica e per le coreografie sofisticate che le resero celebri già nel 1959.

La loro carriera è stata un tutt’uno: Alice ed Ellen hanno iniziato a esibirsi giovanissime, costruendo un repertorio che spaziava dalla musica leggera al teatro, passando per la televisione. Erano celebri per le loro esibizioni in sincronia perfetta, la grazia nei movimenti e la capacità di interpretare ruoli diversi con naturalezza, sempre fianco a fianco.

Nella vita privata, le due sorelle sono rimaste inseparabili: una vicinanza che si è estesa anche nella morte. Avevano espresso il desiderio di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre, Elsa, e del loro cane Yello. Questo legame profondo testimonia la forza della loro unione, sia artistica che affettiva.

Non sono ancora chiare le circostanze del decesso.