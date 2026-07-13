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Il mondo del cinema piange la scomparsa di Sam Neill, morto all'età di 78 anni. L'attore neozelandese, celebre per aver interpretato il paleontologo Alan Grant nella fortunata saga di Jurassic Park e protagonista anche dell'acclamato Lezioni di Piano, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes, è deceduto a Sydney.
La notizia è stata resa nota dalla famiglia attraverso un comunicato diffuso sui suoi canali social. Nel messaggio si parla di una morte avvenuta in modo "improvviso e inaspettato".
Nato in Nuova Zelanda e successivamente legato all'Irlanda, Neill aveva raccontato nel 2023, nella propria autobiografia, di essere stato colpito da un linfoma angioimmunoblastico a cellule T, una rara forma di tumore del sangue. Nell'aprile scorso aveva annunciato di essere guarito dalla malattia. La famiglia, tuttavia, non ha fornito dettagli sulle cause del decesso.