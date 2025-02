Il mondo della tv, del cinema e dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Michelle Trachtenberg, famosa attrice statunitense conosciuta per le sue interpretazioni in serie televisive di culto come “Buffy l’ammazzavampiri” e “Gossip Girl”. La notizia della sua morte, avvenuta mercoledì 26 febbraio nel suo appartamento a New York all'età di 39 anni, ha colpito profondamente il pubblico e i suoi colleghi.

Anche se la causa del decesso non è stata ancora confermata, si sono accese ipotesi riguardanti possibili complicazioni legate a un trapianto di fegato che l'attrice avrebbe subito in passato. Nonostante non avesse mai parlato pubblicamente di problemi di salute, un anno fa aveva rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni di benessere.

Una carriera tra ruoli iconici in TV e cinema

Nata il 11 ottobre 1985 a New York, Michelle Trachtenberg ha iniziato la sua carriera di attrice sin da giovane. Si è fatta conoscere al grande pubblico come bambina prodigio della televisione, apparendo per la prima volta a soli 9 anni nella serie Nickelodeon "Le avventure di Pete & Pete". A soli undici anni, ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nel film per ragazzi "Harriet la spia" (1996), che le ha regalato immediata popolarità tra il pubblico più giovane.

Michelle Trachtenberg è particolarmente nota per i suoi ruoli in due celebri serie televisive: Dawn Summers, la sorella minore di Buffy in "Buffy l'ammazzavampiri" e Georgina Sparks in "Gossip Girl". Oltre al successo in TV, ha anche avuto una carriera cinematografica di rilievo, prendendo parte a diverse produzioni rivolte agli adolescenti negli anni 2000. Tra i suoi film più famosi si annoverano la commedia avventurosa "Inspector Gadget" (1999), la divertente road comedy "EuroTrip" (2004), il film Disney "Ice Princess - Un sogno sul ghiaccio" (2005) e la commedia nostalgica "17 Again - Ritorno al liceo" (2009).

Negli ultimi anni, Michelle Trachtenberg è apparsa sporadicamente sullo schermo, con la sua ultima interpretazione accreditata risalente al 2023, quando ha ripreso il ruolo di Georgina in un episodio del reboot di Gossip Girl.

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

La notizia della morte improvvisa di Michelle Trachtenberg ha suscitato immediate reazioni da parte di colleghi e amici nell’industria dello spettacolo.

L’attrice Blake Lively, da 44 milioni e mezzo di follower, la ricorda così: “Il primo giorno in cui ho incontrato Michelle. Era elettricità pura. Sapevi quando entrava in una stanza perché l’energia cambiava. Qualunque cosa facesse, la faceva al 200%. Rideva più forte di tutti a una battuta, affrontava l’autorità a testa alta quando sentiva che qualcosa non andava, si prendeva profondamente a cuore il suo lavoro, era orgogliosa di far parte di questa comunità e di questa industria, anche quando poteva essere doloroso. Era incredibilmente leale verso i suoi amici e coraggiosa per le persone che amava. Era grande, audace e autenticamente se stessa”.

La protagonista di Gossip Girl continua nel racconto: “Aveva sempre con sé un lucidalabbra dal delizioso profumo di caramello, non solo per brillare davanti alla telecamera, ma perché le piaceva creare un’esperienza piacevole per chiunque fosse nella sua orbita, persino nei dettagli più sottili, come il profumo del suo lucidalabbra. Le importava delle piccole cose dolci della vita”.

Michelle Trachtenberg viene ricordata dai suoi colleghi come una professionista solare e generosa, oltre che un’ex bambina prodigio capace di fiorire sotto i riflettori. La sua prematura scomparsa a soli 39 anni ha scosso profondamente il mondo dell’intrattenimento e i numerosi fan che l'hanno ammirata nei ruoli più memorabili. Le persone cresciute con Buffy e Gossip Girl salutano con affetto Michelle Trachtenberg, consapevoli che il suo talento rimarrà vivo attraverso i personaggi indimenticabili che ha interpretato.