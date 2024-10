È morto a 78 anni Franz Beckenbauer. Il leggendario calciatore tedesco, considerato uno dei difensori più forti di sempre, è scomparso ieri, come ha comunicato oggi la famiglia all'agenzia tedesca Dpa.

Nato a Monaco di Baviera nel 1945, ha passato quasi tutta la sua carriera di calciatore e dirigente sportivo nel Bayern Monaco. Con i bavaresi ha giocato dal 1964 al 1977, vincendo quattro campionati e tre Coppe dei Campioni di fila. Capitano della Germania Ovest negli anni '70, si è laureato Campione del mondo con la Nazionale da giocatore nel 1974, per poi rivincere il Mondiale da allenatore nel 1990. Ha guidato, come tecnico, anche il Bayern Monaco negli anni ’90 per poi diventarne dirigente. Negli ultimi anni si era ritirato dalla vita pubblica a causa di problemi di salute.