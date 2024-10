È mancato all'età di 31 anni e 163 giorni Bobi, il cane più vecchio del mondo. A dare la triste notizia ai media portoghesi è stato il suo padrone, Leonel Costa.

Nato e cresciuto in Portogallo, nella provincia di Leiria, Bobi era sopravvissuto alla mattanza dei suoi fratelli grazie al colore del pelo, che lo aiutò a mimetizzarsi fra la legna mentre gli altri cuccioli venivano dati via dalla famiglia di Leonel Costa, che non poteva tenerli e furono poi uccisi.

Il piccolo Leonel all'epoca aveva 8 anni e scoprì Bobi fra la legna della sua casa in campagna perché la mamma di Bobi continuava ad andarci con frequenza. A quel punto i genitori non poterono non tenere il cucciolo.

Bobi era stato certificato dal Guinness World Record come cane più vecchio del mondo lo scorso febbraio. Per il suo 31esimo compleanno era stata organizzata una grande festa con un centinaio di ospiti. Tra loro anche la veterinaria Karen Becker, che sui social ha voluto ricordarlo così: “C'è mai abbastanza tempo? Penso di no. Ieri sera, questo dolce ragazzo si è guadagnato le ali” ha scritto la donna nel post.