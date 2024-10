"Farai sesso con me una volta a settimana" sarebbe stata questa la clausola inserita nel contratto di lavoro della segretaria dell’assessore regionale alla Cultura dell’Abruzzo, Luigi De Fanis.

Lei, 32 anni, per avere il posto da 1.200, senza vincere un concorso, avrebbe dovuto fare l’amore, come scritto testualmente nel documento, almeno quattro volte in un mese.

La segretaria avrebbe ammesso di aver avuto una relazione con il politico del Pdl.

"Vai a timbrare, poi esci e vai a farti bella.... " avrebbe consigliato al telefono l’assessore alla ragazza, non sapendo di essere intercettato "poi ritorni e timbri. Basta che fai quattr'ore... Chi ti conta la jurnata... capit?".