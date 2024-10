Ha rinchiuso il suo pitbull dentro una scatola, l’ha portato in canile e l’ha abbandonato li, lasciando un bigliettino per gli operatori. Ha solo 12 anni il protagonista di questa storia che inizialmente potrebbe sembrare crudele, in realtà racchiude un grande amore verso il suo amico a quattro zampe.

Il ragazzino ha infatti deciso di allontanare di casa il cucciolo di pitbull per evitare che suo padre lo maltrattasse con calci e pugni. “Mi chiamo Andrés e ho 12 anni. Io e mia madre abbiamo deciso di lasciarvi il nostro cane per allontanarlo da mio padre che lo maltratta e lo prende a calci.

Spero che voi possiate aiutarlo”. Quando i volontari del centro, nello stato messicano di Michoacan, hanno condiviso la notizia sono arrivate decine di richieste di adozione.