A sei mesi da quel terribile incidente, era il 29 dicembre, le possibilità di Michael Schumacher di svegliarsi dal coma sono ormai quasi vane.

Il sette volte campione del mondi di formula 1 è in coma al centro neurochirurgico dell'ospedale di Grenoble.

Pesa solo 50 chili e i suoi muscoli si sono ormai ritirati. Nell'ospedale non possono più fare nulla per risvegliarlo dal coma e a breve sarà trasferito in una clinica privata.

Come riporta il quotidiano La Repubblica, le visite della famiglia sono diventate meno frequenti. Prima la moglie e i figli erano sempre con lui ora vanno a trovarlo solo nel fine settimana. Come se quella speranza di vedere il marito, il padre, risvegliarsi si stesse spegnendo.