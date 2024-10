"Voglio essere un modello per le persone che stanno seguendo o aspirano a seguire una dieta vegetariana ma, come ho detto, sono perfettamente imperfetto e occasionalmente mangio pesce". Lo ha ammesso il neosindaco di New York Eric Adams, sorpreso a mangiare pesce in un ristorante italiano a Midtown dopo che aveva più volte sbandierato il suo veganismo.

Sino al giorno prima dell'accaduto il portavoce Maxwell Young aveva negato a "Politico" che Adams consumasse pesce. Ultima di una serie di smentite. Adesso il primo cittadino è finito in quello che sui social è stato battezzato come il "Fishgate". Una vicenda che dà credito alle voci secondo cui il leader dem manipolerebbe la realtà.

Già in campagna elettorale si verificarono casi analoghi, come ad esempio quando affermò di abitare a Brooklyn ma non esibì l'affitto, salvo poi portare i giornalisti in visita all'abitazione, dove peraltro fu scoperto del salmone in frigo.