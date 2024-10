Mancano pochi giorni per conoscere la vincitrice 2022 di Top Curvy. Nella cornice del Guitart Resort di Lloret de Mar (Catalunya), la finale internazionale del concorso riservato alle donne curvy & plussize. Sotto la direzione artistica di Sophie Abenzoar e dell'ideatrice del concorso Elisabetta Viccica vedranno calcare la passerella, sotto l'occhio clinico delle telecamere e di una giuria di fama internazionale, concorrenti che rappresentano il loro Paese da ogni parte del globo.

A presentare il primo reality del mondo curvy e a raccogliere tutte le emozioni più significative di ogni singola protagonista sarà il conduttore televisivo sardo Anthony Peth, noto al grande pubblico per programmi di successo su La7 e sulle reti Mediaset. A cedere lo scettro, sarà la Miss 2021, la francese Deborah Sellge e vedrà la nuova vincitrice già da subito protagonista di importanti esperienze nel settore della moda, sarà infatti il volto della copertina del mese di Ottobre del noto magazine spagnolo SDMAG che, in esclusiva, svelerà il volto e la personalità di colei che per un anno rappresenterà il titolo. Partrnership con il concorso The best model of Europe, del patron Rosario Stagno. 

Le concorrenti “Curvy” come sostiene l'ideatrice Elisabetta Viccica, "hanno fisici più morbidi rispetto a ciò a cui ci ha abituato l’alta moda, esaltano le proprie curve e ne fanno un motivo di orgoglio, star bene con se stessi è la bellezza più pura".