I suoi ultimi lavori, una collezione di quaranta dipinti, sono stati venduti a quasi 500mila euro, e sono andati a ruba in pochi minuti alla Picturecraft Gallery della cittadina di Holt nel Regno Unito. Il protagonista – pittore di questo successo è un talentuoso bambino di 11 anni, inglese di Norfolk, soprannominato Mini Monet.

Il talento di Kieron ha fruttato a lui e alla sua famiglia oltre due milioni e mezzo di euro. Quando aveva otto anni, con il ricavato della vendita dei quadri, la famiglia Williamson ha potuto comprarsi una casa, dove Kieron vive con i genitori e la sorella Billie Jo, di 10 anni.

Mini Monet non va a scuola con gli altri bimbi ma viene seguito dagli insegnanti a casa. «Così può dipingere quando vuole - ha detto il padre - lavora a lungo la mattina e poi nel pomeriggio fa i compiti». Per mamma e papà un ragazzino normale, a cui è «capitato di guadagnare un sacco di soldi». Per il resto gioca, ama il calcio e non si perso una partita dei mondiali.

Da tutto il mondo alla famiglia sono giunte richieste per avere un solo pezzo della collezione. Il lotto più costoso, che includeva il quadro Sailor Boy, è stato venduto a circa 30mila euro.