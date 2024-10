Oggi, primo giorno di primavera, è la Giornata Mondiale della Poesia. È stata istituita nel 1999 dalla Commissione italiana dell’Unesco e viene celebrata il 21 marzo di ogni anno. La data vuole essere un riconoscimento all’espressione poetica di un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace.

La celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia rappresenta “incontro tra le diverse forme di creatività, affrontando le sfide che la comunicazione e la cultura attraversano in questi anni”, afferma Giovanni Puglisi, presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. “Tra le diverse forme di espressione, infatti”, spiega ancora Puglisi, ogni società umana guarda all’antichissimo statuto dell’arte poetica come a un luogo fondante della memoria, base di tutte le altre forme della creatività letteraria e artistica”.

In tutta italia, sono diverse le iniziative intraprese per celebrare questo evento. Dal Nord al Sud e nelle Isole si respireranno quelle ricchezze di sonorità, di accenti, di inflessioni che rendono il nostro Paese forse un unicum al mondo.

Nella giornata di oggi, è giusto ricordare anche l’anniversario della nascita di una grande poetessa italiana Alda Merini, nata il 21 marzo 1931. Riportiamo qui di seguito una sua poesia.

“Sono nata il ventuno a primavera”

Sono nata il ventuno a primavera?

ma non sapevo che nascere folle,?

aprire le zolle

potesse scatenar tempesta.

Così Proserpina lieve

vede piovere sulle erbe,

sui grossi frumenti gentili

e piange sempre la sera.

Forse è la sua preghiera.

Alda Merini