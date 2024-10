Cresce il bilancio del drammatico attentato terroristico avvenuto questa mattina nel Museo del Bardo a Tunisi, in Tunisia. 20 sarebbero, per ora, i morti accertati di cui ben 3 italiani ai quali si aggiungono, secondo la Farnesina, sei feriti nostri connazionali fra i 50 totali.

I tre terroristi avrebbero fatto irruzione nel museo armi in pungo aprendo il fuoco contro i turisti e tenendone per ore decine in ostaggio.

Il blitz delle forze dell'ordine è arrivato tre ore dopo. Uno dei killer, un 22enne tunisino, sarebbe stato arrestato mentre gli altri due uccisi. I media tunisini fanno due nomi: Jabeur Khachanaoui, originario di Kasserine, e Yassine Laabidi, di Ibn Khaldoun.

L'attacco è stato rivendicato dall'Isis, a Tunisi, per tutta la sera, la popolazione ha manifestato in piazza contro il terrorismo.

"Ho appreso con sgomento dell’attacco terroristico perpetrato oggi a Tunisi, che ha causato numerose vittime e molti feriti e nel quale sono rimasti tragicamente coinvolti alcuni connazionali. Esprimo, a nome mio personale e di tutto il popolo italiano, la più netta e ferma condanna per un gesto vile e odioso, commesso ai danni di persone inermi, in spregio alle più elementari norme di convivenza civile e rispetto della vita umana», ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.