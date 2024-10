Nel mondo

E' successo a Vigevano, Simone Cuccu, 19enne originario di Orotelli, è morto la notte di San Silvestro a causa delle ingenti quantità di alcol ingurgitate durante i festeggiamenti per il nuovo anno. Era stato soccorso dai medici del 118 che lo avevano trovato in coma etilico nei parcheggi del locale "Messicano" nel quartiere Brughiera. Ricoverato in Rianimazione, il ragazzo è poi deceduto nella mattinata di venerdì.