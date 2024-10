Su eBay ( e anche sul sito della presidenza del Consiglio comparirà un banner che ripoterà allo stesso sito di ecommerce) saranno messe all’asta, a cadenza settimanale sino al 16 aprile, circa 150 auto blu, usate da diversi ministeri tra cui gli Interni, la Giustizia e la Difesa.

“Verranno suddivise in 6 tranche da 25 (la prima, assicurano da Palazzo Chigi, sarà bandita tra qualche giorno, dopo aver sistemato tutti gli adempimenti tecnici del caso, come il via libera da parte dell'Agenzia del Demanio e degli uffici legislativi competenti. Poi - fa sapere il Corriere della Sera - i fanatici della Maserati Quattroporte (nel 2011 l’ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ne fece acquistare 15 a 117 mila euro ciascuna suscitando più di qualche critica per il presunto sperpero di denaro pubblico) potranno ambire a diventare proprietari di queste berline «ministeriali» il cui prezzo di mercato attuale è di circa 50 mila euro, secondo le rilevazioni della rivista Quattroruote”.

Tra le vetture all’asta su eBay – si legge ancora sul Corriere - anche alcuni modelli che avranno quasi il sapore di un cimelio, come le Lancia K di Interni e Giustizia (l’ultima prodotta risale al 2001 e il valore attuale oscilla tra i mille e 1.500 euro), la Lancia Thesis diffusa un po’ tra tutti (in un range che oscilla tra i 2.500 e i 12 mila euro a seconda dell’anno di produzione e della versione) e la Volvo S60 del Viminale (la prima serie arriva fino al 2009 e può valere dai 3 mila ai 9.500 euro; la seconda, attualmente in produzione, può raggiungere anche i 30 mila euro)”. Ma le auto che saranno messe all’asta non sono finite perché dovrebbero essere inserite nell’elenco anche le Bmw 525d, le Audi A6 il cui valore può toccare i 50 mila euro e, infine, le Alfa Romeo 159 (valore compreso tra i 5 mila e i 16 mila euro) e 156 in dotazione agli Interni, che ne avrebbe messe a disposizione la parte più consistente per volere del ministro Angelino Alfano.

